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Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 14 de marzo
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 14 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 14 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:44.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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