Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 23;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 15 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 15 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 20:59.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

