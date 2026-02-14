LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 24;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 15 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 15 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:40 y se pone a las 20:27.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

