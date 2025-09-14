LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 23;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 15 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 15 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:09.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

