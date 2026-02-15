Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de febrero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 16 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:42 y se pone a las 20:26.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: