Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 19 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 14;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:40.
Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
