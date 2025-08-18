LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 19 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 14;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 19 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 19 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. La Fórmula 1 analizó el trabajo de la escudería Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto
    2

    La F1 analizó a Alpine y le hizo un “guiño” a Colapinto: un coche sin ritmo, turbulencias internas

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
    4

    Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas

Cargando banners ...