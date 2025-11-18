LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de noviembre, la temperatura rondará entre 11 y 17;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 19 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 20:27.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

