Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..