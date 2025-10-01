LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 2 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 2 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 2 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 19:28.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
    1

    Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior

  2. La discoteca que aún conserva una pista de baile mítica y las razones por las que sigue cerrada
    2

    Club 74: la discoteca que tiene la pista de Fiebre de sábado por la noche y hace años está cerrada

  3. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    3

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

  4. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    4

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

Cargando banners ...