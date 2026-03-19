LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de marzo, la temperatura rondará entre 14 y 17; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 20 de marzo
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 20 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 19:34.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Llegó el primer barrio argentino construido íntegramente por mujeres
    1

    Un oasis de esperanza: el primer barrio argentino construido íntegramente por mujeres

  2. Macri ratificó que Pro no hará oposición a Milei, pero adelantó: “Somos el próximo paso”
    2

    Mauricio Macri ratificó que Pro no hará oposición a Milei, pero adelantó: “Somos el próximo paso”

  3. El incómodo chiste de Trump a la premier japonesa que evidenció las divisiones sobre Irán
    3

    Trump bromeó con Pearl Harbor ante la premier japonesa y evidenció la incomodidad de sus aliados por la guerra con Irán

  4. Stornelli respondió a la acusación que hizo Cristina Kirchner en la audiencia por la causa cuadernos
    4

    Stornelli respondió a la acusación que hizo Cristina en la audiencia por la causa cuadernos: “Es una maniobra distractiva”