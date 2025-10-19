LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 28;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 20 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 19:49.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

