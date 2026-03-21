LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de marzo, la temperatura rondará entre 11 y 17; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 22 de marzo
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 22 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 22 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:30.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias fuertes y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Las particularidades de un experimento tenebroso
    1

    El golpe del 76 | Las particularidades de un experimento tenebroso

  2. Murió Cherquis Bialo, periodista de depurada narrativa que escribía historias con espíritu de novela
    2

    Murió Cherquis Bialo, un periodista de depurada narrativa que contaba historias con espíritu de novelas

  3. Cada vez más jóvenes recurren a prácticas “vintage” para desconectarse
    3

    Cansancio digital: Cada vez más jóvenes recurren a prácticas “vintage” para desconectarse

  4. Asado, visita al Obelisco y al Colón y su primera impresión de Buenos Aires: las imágenes
    4

    John Malkovich, en la Argentina: asado en Palermo, visita al Obelisco y al Colón y su primera impresión de Buenos Aires: las imágenes