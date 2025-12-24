LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 25 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 25 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 25 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:40 y se pone a las 21:00.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Los once beneficiarios que cobraron en un mes el equivalente a 375 haberes mínimos con bono
    1

    Jubilaciones de privilegio: once beneficiarios cobraron en noviembre el equivalente a 375 haberes mínimos con bono

  2. Un comerciante se resistió a los tiros de un intento de robo y mató a dos delincuentes
    2

    Mar del Plata: un comerciante se resistió a los tiros de un intento de robo y mató a dos delincuentes

  3. Descubrieron cuál era la edad real de la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito y se quedaron sin palabras
    3

    Descubrieron cuál era la edad real de la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito y se quedaron sin palabras

  4. Cristina Kirchner permanecerá internada en el Otamendi por un cuadro de "íleo postoperatorio"
    4

    Cristina Kirchner quedará internada por un cuadro de “íleo postoperatorio” tras la cirugía de apendicitis

Cargando banners ...