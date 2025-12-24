Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 25 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:40 y se pone a las 21:00.
Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Jubilaciones de privilegio: once beneficiarios cobraron en noviembre el equivalente a 375 haberes mínimos con bono
- 2
Mar del Plata: un comerciante se resistió a los tiros de un intento de robo y mató a dos delincuentes
- 3
Descubrieron cuál era la edad real de la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito y se quedaron sin palabras
- 4
Cristina Kirchner quedará internada por un cuadro de “íleo postoperatorio” tras la cirugía de apendicitis