Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:05 y se pone a las 19:20.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..