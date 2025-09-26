LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 20;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 27 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:22.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

