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Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 29 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 29 de marzo
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 29 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 29 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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