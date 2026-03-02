LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 3 de marzo.
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 3 de marzo.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 3 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:01 y se pone a las 20:03.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo entra en vigencia la reforma laboral en la Argentina
    1

    Cuándo entra en vigencia la reforma laboral de Milei que sancionó el Congreso

  2. Peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis
    2

    Caso $LIBRA: peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis

  3. En el campo celebraron la promesa de Milei sobre las retenciones, pero hubo reparos por los tiempos y dudas por semillas
    3

    “Debe ser el espejo”: en el campo celebraron la promesa de Milei sobre las retenciones, pero hubo reparos por los tiempos y dudas por semillas

  4. Una figura del fútbol sale con una modelo de OnlyFans 14 años menor que él
    4

    Una figura del fútbol, envuelta en la polémica: sale con una modelo de OnlyFans 14 años menor que él