Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 30 de marzo, la temperatura rondará entre 22 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 30 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:33 y se pone a las 19:16.
Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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