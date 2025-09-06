Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 7 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 19:00.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: