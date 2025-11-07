LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 7 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 8 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 8 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:56 y se pone a las 20:13.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica
    1

    Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica

  2. Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales
    2

    Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales

  3. China estrena su portaaviones más moderno y acelera la ambición militar de Xi
    3

    China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian

  4. Diez preguntas claves (y sus respuestas)
    4

    El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)

Cargando banners ...