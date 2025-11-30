LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de diciembre, la temperatura rondará entre 13 y 24;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 1 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 1 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:37 y se pone a las 20:44.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

