LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 26;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 1 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 15 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:55 y se pone a las 19:28.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

