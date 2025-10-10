Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 11 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:39.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..