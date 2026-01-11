Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 12 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 12 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:56 y se pone a las 21:03.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Carlos Melconian aseguró que el Gobierno no derrotó a la inflación
- 2
Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”
- 3
La última foto familiar de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmar su separación
- 4
Cinco cabezas humanas colgadas en una playa turística horrorizan a Ecuador en medio de la escalada narco