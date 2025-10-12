Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de octubre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 13 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..