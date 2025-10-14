LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 15 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 15 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 15 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 19:44.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Ejecuciones públicas, purgas y venganza: Hamas sale de su escondite y comienza a retomar el control de Gaza
    1

    Ejecuciones públicas, purgas y venganza: Hamas sale de su escondite y comienza a retomar el control de Gaza

  2. El país europeo que combina bajos impuestos, buena vida y costos accesibles
    2

    El país europeo que combina bajos impuestos, buena vida y costos accesibles

  3. Soledad Pastorutti fue tajante sobre la polémica final de La Voz Argentina y explicó qué pasó
    3

    Soledad Pastorutti fue tajante sobre la polémica final de La Voz Argentina y explicó qué pasó

  4. Las frases más destacadas de Trump sobre el país durante la reunión con Milei
    4

    Las frases más destacadas de Trump sobre el país durante la reunión con Milei: de la dolarización al “candidato de extrema izquierda”

Cargando banners ...