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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de marzo, la temperatura rondará entre 9 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 16 de marzo
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 16 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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