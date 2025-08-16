LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 14;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 17 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:13 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

