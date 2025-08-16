Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 14;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:13 y se pone a las 18:38.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy
- 2
Córdoba. Sin listas oficializadas, hay más incógnitas en LLA que en Provincias Unidas
- 3
Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
- 4
La playa que atrapa a los argentinos, a la que cuesta llegar y de la que cuesta irse