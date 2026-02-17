Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de febrero, la temperatura rondará entre 14 y 24;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 18 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 12 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:45 y se pone a las 20:25.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
