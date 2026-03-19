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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 17; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 20 de marzo
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 20 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:35.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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