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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de marzo, la temperatura rondará entre 9 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 21 de marzo
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 21 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 21 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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