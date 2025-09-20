LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 14;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 21 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:14 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

