Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 23 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 26;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 23 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 23 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:09 y se pone a las 20:56.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

