Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 18;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 24 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 24 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 18:46.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

