Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de febrero, la temperatura rondará entre 9 y 17;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 24 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 24 de febrero el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

