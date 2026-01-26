Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 31;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 27 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:14 y se pone a las 20:52.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Avance sobre Madrid: con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur
- 2
Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación
- 3
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
- 4
Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana