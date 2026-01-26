LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 27 de enero.
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 27 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 27 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:14 y se pone a las 20:52.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur
    1

    Avance sobre Madrid: con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur

  2. Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación
    2

    Fito Páez y Sofía Gala sorprendieron al oficializar su romance y Moria Casán contó los detalles de la relación

  3. Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026
    3

    Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

  4. Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana
    4

    Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana