Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 20;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 28 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:56 y se pone a las 18:50.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

