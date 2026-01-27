Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 28 de enero, la temperatura rondará entre 22 y 31;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 28 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:16 y se pone a las 20:51.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
