Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de agosto, la temperatura rondará entre 4 y 13;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:51.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
- 2
Colapinto inicia en los Países Bajos la segunda parte del campeonato de F1: cómo piensa salvar su lugar para 2026
- 3
Un policía de civil le apuntó con un arma al conductor de un auto en plena General Paz
- 4
La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou