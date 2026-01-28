LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 29;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 29 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 29 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 20:50.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

