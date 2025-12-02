Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 3 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:36 y se pone a las 20:46.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales
- 2
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 3
Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo en el túnel tras la roja ante Tigre y reavivó la tensión por la fractura del maxilar
- 4
Estos son los sueldos básicos de empleados del servicio doméstico en diciembre de 2025