Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de noviembre, la temperatura rondará entre 8 y 22;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 3 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:02 y se pone a las 20:08.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

