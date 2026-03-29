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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 30 de marzo, la temperatura rondará entre 21 y 30; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 30 de marzo
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 30 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 30 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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