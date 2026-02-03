LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 4 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 4 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 4 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 20:44.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner
    1

    El derrumbe. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner

  2. El hacendado que donó una porción de terreno para que pasara el ferrocarril pero puso una condición ineludible
    2

    El hacendado que donó una porción de terreno para que pasara el ferrocarril pero puso una condición ineludible

  3. 3

    La Justicia porteña, a punto de definir sobre la polémica obra en el Luna Park

  4. Las compras de divisas se fueron en pagos de deuda y no reforzaron reservas
    4

    Con el dólar calmo por el carry trade, las compras del BCRA en enero se fueron en pagos de deuda y no reforzaron reservas