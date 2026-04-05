LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 6 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 23; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 6 de abril
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 6 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 6 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:44 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El director del peor equipo de Fórmula 1 es el que más gana y cobra casi 15 veces lo que Briatore en Alpine
    1

    Fórmula 1: Adrian Newey dirige a Aston Martin, cobra € 37.000.000 y es el director de equipo mejor pago

  2. Las prestaciones sociales de Anses que se cobran en la semana del 6 al 10 de abril
    2

    Calendario Anses: qué prestaciones sociales se cobran en la semana del 6 al 10 de abril

  3. Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”
    3

    Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”

  4. La hija de Michael Schumacher reveló el impacto que le generó en su vida el grave accidente de su padre
    4

    La hija de Michael Schumacher rompió el silencio sobre el accidente de su padre y reveló qué la ayudó a salir adelante