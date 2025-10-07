LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 8 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 8 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 8 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 19:36.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
    1

    Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

  2. Un gran show rockero para despedir a Espert
    2

    De no creer | Un gran show rockero para despedir a Espert

  3. Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido
    3

    Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido

  4. Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500
    4

    Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500

Cargando banners ...