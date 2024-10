Escuchar

Este 2 de octubre hay un eclipse solar anular que será visible desde la Argentina, y por eso muchos se preguntan cómo estará el clima para asistir al evento astronómico.

En este tipo de fenómeno, el cielo no se oscurece completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llega a tapar por completo al Sol. De hecho, no se puede ver tampoco la Luna frente al Sol, ya que un 4% de la superficie de la estrella quedará sin ocultar, en lo que se denomina popularmente como “anillo de fuego”, por el haz de luz que rodea la circunferencia del satélite.

El anillo de fuego se forma en el clímax del eclipse solar anular Getty Images

Con diferencia de pocos minutos según la localidad, desde la costa a la cordillera, todo el eclipse transcurrirá entre las 16 y las 18.20. Se calcula que alcance su máximo cerca de las 17.25. En tanto, la anularidad durará 6 minutos y 20 segundos en el sector central de la franja del eclipse.

En un primer punto, es importante aclarar que, aunque el eclipse solar anular se podrá percibir en todo el país, no todas las zonas de la Argentina lo harán de la misma manera. Por ejemplo, desde Buenos Aires, al igual que en las regiones del centro de nuestro país, se verá de manera parcial, por lo que el máximo de ocultamiento se ubicará en el 50%. En cambio, el mejor lugar para asistir al ocultamiento parcial del Sol por la Luna es la provincia de Santa Cruz.

Cómo va a estar el clima a la hora del eclipse solar anular en la Argentina

Las condiciones meteorológicas juegan un rol importante a la hora de presenciar un eclipse, por lo que no está de más saber cómo estará el tiempo mientras los astros entren en conjunción.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde como ya se explicó el evento será visible solo de manera parcial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el cielo de la tarde estará parcialmente nublado, lo que debería permitir una apreciación correcta del fenómeno. Además, la temperatura acompañará el estar al aire libre, ya que los 21 °C de máxima pronosticada configuran un clima agradable para salir a ver el eclipse.

El clima en Santa Cruz, donde el eclipse será más visible, según el Servicio Meteorológico Nacional

En la provincia de Santa Cruz, donde el eclipse solar anular será más visible en el país, el pronóstico del tiempo ofrece reportes variados. En Jaramillo, uno de los puntos privilegiados para seguir el movimiento de los cuerpos celestes, la tarde se anuncia mayormente nublada, con una temperatura de 11 °C en el ambiente. La cercana localidad de Puerto Deseado mantiene el mismo anuncio, con nubosidad que dificultará el seguimiento del eclipse. De todas formas, la sombra que proyecte el mismo será perceptible en el ambiente, por lo que las personas podrán sentirse cercanas al evento.

Estas condiciones se replicarán en el Parque Nacional Patagonia, a 40 kilómetros del Glaciar Perito Moreno, donde ya hay instalaciones para seguir el eclipse en vivo. La proyección del Servicio Meteorológico Nacional es que esta zona también esté mayormente nublada, con el agregado de una temperatura de base de 6 °C y ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora, que harán más desafiante el seguimiento visual del eclipse.

LA NACION