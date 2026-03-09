Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de marzo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 10 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:13 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..