LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 34;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 12 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 12 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 12 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 20:15.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
    1

    El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia

  2. Allanan una imponente casa en la causa por presuntos bienes ocultos de dirigentes de la AFA
    2

    Allanan un barrio privado en Pilar en la causa por presuntos bienes ocultos de dirigentes de la AFA

  3. Quién es el argentino que trabaja con María Corina Machado y cómo fue su “increíble” primer encuentro en Oslo
    3

    El argentino que trabaja con María Corina Machado y su esperado primer encuentro en Oslo: “Fue muy increíble”

  4. Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
    4

    Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela

Cargando banners ...