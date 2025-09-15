LA NACION

Clima en ciudad de Córdoba hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 16 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Córdoba para el 16 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:09.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios
    1

    El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios

  2. Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
    2

    Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

  3. Duplantis rompió el récord mundial de salto con garrocha por 14° vez y su carrera no tiene techo
    3

    Armand Duplantis rompió el récord mundial de salto con garrocha por 14° vez y ganó su tercer título mundial

  4. La clave para entender las causas del Parkinson podría estar en el medioambiente
    4

    La clave para entender las causas del Parkinson podría estar en el medioambiente

Cargando banners ...